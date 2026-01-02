Cagliari Giulini | Noi vogliamo raggiungere quell’obiettivo Mercato? A gennaio penso che…
Prima della partita tra Cagliari e Milan, il presidente Giulini ha commentato gli obiettivi della squadra, sottolineando la priorità della salvezza e la fiducia nei giovani. Ha inoltre accennato alle strategie di mercato previste per gennaio, evidenziando l’importanza di un percorso stabile e mirato al miglioramento continuo. Le parole di Giulini riflettono l’impegno del club nel costruire un futuro solido e orientato alla crescita.
Cagliari, Giulini nel prepartita col Milan: “Salvezza obiettivo primario, fiducia nei giovani” Poco prima del calcio d’inizio della sfida tra Cagliari e Milan, valida per la 18ª giornata di Serie A 2025-2026, il presidente rossoblù Tommaso Giulini è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sulla stagione, sul progetto tecnico e sulle strategie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Milan, Tare sul mercato: «Noi vogliamo agire in una certa maniera e raggiungere quell’obiettivo»
Leggi anche: Manna sicuro: «Il Napoli vuole raggiungere quell’obiettivo. Sul mercato penso che…»
Cagliari, il Presidente Giulini e il socio Fiori: "Vogliamo lavorare al meglio per il bene del Cagliari" - Da allora il Cagliari di mister Fabio Pisacane non era più riuscito a regalare i tre punti al pubblico della Unipol Domus, ... tuttomercatoweb.com
Cagliari, Nicola: "Vogliamo consolidarci e raggiungere la salvezza con anticipo" - Il Cagliari di Nicola esce dall'Unipol Domus con una vittoria netta ai danni della Carrarese in Coppa Italia Frecciarossa, un 3- m.tuttomercatoweb.com
“Nessuno vuole vedere Cagliari-Lecce”. Giulini a Cardinale: “L’ottavo club d’Italia per tifosi si rispetta” - Tommaso Giulini non ci sta e risponde alle parole pronunciate da Gerry Cardinale al podcast “The ... gianlucadimarzio.com
Pisacane, Palestra e l’ItalCagliari: come vola il Casteddu tricolore. La vittoria sul Toro conseguita da una formazione titolare che contava 9 italiani su 11 e in organico i rossoblù ne contano 19 su 28. Premiate le scelte di Giulini #cagliaricalcio #forzaCasteddu # - facebook.com facebook
#Calcio | #Cagliari, ecco il nuovo Cda: #Giulini resta Presidente, Fiori Vice Presidente x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.