Cagliari Giulini | Noi vogliamo raggiungere quell’obiettivo Mercato? A gennaio penso che…

Prima della partita tra Cagliari e Milan, il presidente Giulini ha commentato gli obiettivi della squadra, sottolineando la priorità della salvezza e la fiducia nei giovani. Ha inoltre accennato alle strategie di mercato previste per gennaio, evidenziando l’importanza di un percorso stabile e mirato al miglioramento continuo. Le parole di Giulini riflettono l’impegno del club nel costruire un futuro solido e orientato alla crescita.

