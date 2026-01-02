Cagematch | si assottiglia la differenza di match combattuti tra WWE e AEW nel 2025

Nel 2025, si nota una diminuzione della differenza nel numero di match tra WWE e AEW. Negli ultimi anni, la WWE ha ridotto gli house show, riducendo così gli incontri annuali dei wrestler. Questa tendenza ha contribuito ad un avvicinamento tra le due promozioni in termini di attività e programmazione, modificando il panorama delle competizioni nel wrestling professionistico.

La WWE nel corso degli ultimi anni ha ridotto progressivamente il numero di house show, ciò ha portato i wrestler a dover fronteggiare sempre meno incontri nel corso dell'anno solare. Avvicinandosi così al modello della AEW, compagnia che fin dall'inizio ha attratto diversi lottatori proprio per la sua schedule meno pesante. La Top 20 della WWE guidata da una instancabile Megastar La lista dominata dai wrestler del territorio di sviluppo ha visto trionfare LA Knight con 67 match di cui vinti 39. Ecco la lista completa con riportati numero di match disputati: LA Knight 67. Roxanne Perez 66. Penta 63.

