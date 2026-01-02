Caffè al banco in zona Duomo missione quasi impossibile | la segnalazione di un lettore che racconta come sta cambiando Como
Un lettore segnala che, in zona Duomo a Como, molti bar hanno eliminato il servizio al banco, obbligando i clienti a sedersi per consumare un caffè. Questo cambiamento sta influenzando l’esperienza nel centro storico, rendendo più difficile trovare un punto di ristoro rapido. La situazione, descritta come quasi impossibile da affrontare, evidenzia un nuovo modo di vivere i locali cittadini, che merita attenzione e confronto.
“Vi scrivo per rendervi edotti del fatto che a Como centro i bar (in zona duomo, non tutti) non effettuano più servizio al banco, quindi chiunque avesse piacere di bere un caffè veloce viene invitato a sedersi; mentre mi recavo al concerto in teatro ho dovuto entrare a chiedere in ben tre bar. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Volley serie B: ore 20 al PalaSavena di San Lazzaro. Hokkaido, una missione quasi impossibile. Arriva la capolista Sab Group Rubicone
Leggi anche: Missione quasi impossibile. Varese vuole fare il salto
BARISTA ZONA DUOMO (MI) - , agenzia per il lavoro filiale di Busto Arsizio, ricerca per importante azienda cliente nel settore della ristorazione una figura da inserire come BARISTA presso un punto ... milanotoday.it
La vigilia ha un calore speciale Un caffè al banco, uno scambio di sorrisi, la città che si prepara alla festa. Buon Natale da Sciascia Sciascia Caffè - Mazzini Via Sabotino 33 Aperti tutti i giorni, tutto il giorno - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.