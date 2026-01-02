Caffè al banco in zona Duomo missione quasi impossibile | la segnalazione di un lettore che racconta come sta cambiando Como

Un lettore segnala che, in zona Duomo a Como, molti bar hanno eliminato il servizio al banco, obbligando i clienti a sedersi per consumare un caffè. Questo cambiamento sta influenzando l’esperienza nel centro storico, rendendo più difficile trovare un punto di ristoro rapido. La situazione, descritta come quasi impossibile da affrontare, evidenzia un nuovo modo di vivere i locali cittadini, che merita attenzione e confronto.

