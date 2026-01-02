Cade in montagna e muore | addio a Gianluca Lombardi ex consigliere comunale di Como e imprenditore

È deceduto Gianluca Lombardi, ex consigliere comunale di Como e imprenditore, a seguito di un incidente in montagna avvenuto ieri a San Giovanni in Valle Aurina, Alto Adige. L’uomo è caduto in un dirupo, probabilmente a causa del ghiaccio presente sul sentiero. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale e tra coloro che lo conoscevano.

L'incidente si sarebbe verificato ieri a San Giovanni in Valle Aurina, in Alto Adige. L'uomo è caduto in un dirupo probabilmente a causa del ghiaccio presente lungo il sentiero. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

