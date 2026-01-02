Csinistra | Orlando ' leadership Schlein naturale costruzione programma nei prossimi 6 mesi'

Nell'ultima assemblea, la segretaria nazionale Schlein ha annunciato un percorso di costruzione programmatica a livello territoriale, come richiesto da diversi. Orlando sottolinea come questa leadership sia naturale e rappresenti un passo importante per definire le priorità del partito nei prossimi sei mesi, favorendo un confronto aperto e condiviso. Un processo che mira a rafforzare l'unità e a promuovere un approccio più partecipato alla definizione delle strategie politiche.

Roma, 2 gen (Adnkronos) - "Nell'ultima assemblea la segretaria nazionale Schlein ha annunciato un percorso di costruzione programmatica a livello territoriale, come in diversi auspicavamo. Credo sia una grande occasione per trasformare alcune idee in un progetto di governo, e la coalizione in progetto politico vero". Lo dice l'ex ministro del Lavoro ed esponente Pd Andrea Orlando al Secolo XIX. "Mi pare che sia naturale che il leader del Pd sia anche il leader della coalizione. E non solo per una ragione numerica, ma soprattutto per il ruolo politico del nostro partito -osserva Orlando- che è l'unico che parla con tutti e che si è ritagliato il ruolo di cerniera, tenendo insieme in maniera unitaria la coalizione.

