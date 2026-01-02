A dicembre 2025, BYD ha raggiunto una quota di mercato del 3,1% nel settore dei veicoli a nuova energia, confermando la sua posizione di leadership in Italia. Questo risultato testimonia la crescita continua dell’azienda nel mercato dei veicoli elettrici e ibridi, riflettendo l’interesse crescente dei consumatori verso soluzioni più sostenibili e innovative.

BYD raggiunge risultati da record a dicembre 2025 con il 3,1% di quota e afferma la sua leadership nel mercato New Energy Vehicle."In Italia nel mese di dicembre 2025, BYD ha compiuto un ulteriore passo significativo in avanti, superando alcuni dei più noti marchi storici nel mercato italiano contraddistinti da una lunga legacy e una forte presenza sul territorio. BYD ha saputo affermarsi, mettendo in evidenza come la sua visione, la sua strategia, e i suoi prodotti sempre più europei portino benefici tangibili ai clienti, al mercato e all’ambiente. Tutto questo anche grazie alla rapidissima espansione della rete di vendita e assistenza che oggi conta ben 101 punti su tutto il territorio nazionale, guidati da 30 importanti concessionari italiani", comunica la casa automobilistica cinese in una nota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Byd, record a dicembre: quota Italia al 3,1%

Leggi anche: BYD, la quota di mercato sale al 2,8%. Leader in Italia tra elettrico e ibrido

Leggi anche: Italia al caldo fuori stagione: inverno in pausa e zero termico da quota record

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

BYD raggiunge quota 15 milioni di veicoli a nuova energia; BYD verso il milione di auto esportate nel 2025: numeri record, ma non tutto ciò che luccica è oro...; Mercato dell’auto in Europa: +2,1% a novembre 2025. E le elettriche crescono; BYD Dolphin: arriverà in Europa anche una versione plug-in.

Byd, record a dicembre: quota Italia al 3,1% - BYD raggiunge risultati da record a dicembre 2025 con il 3,1% di quota e afferma la sua leadership nel mercato New Energy Vehicle ... ilgiornale.it