BYD raggiunge risultati da record a dicembre 2025 con il 3,1%

A dicembre 2025, BYD ha registrato una quota di mercato del 3,1% in Italia, segnando un risultato record. La casa automobilistica cinese ha consolidato la propria presenza nel Paese, superando alcuni dei marchi storici più noti e rafforzando la propria posizione nel mercato italiano delle auto. Questo traguardo evidenzia la crescita e il crescente interesse verso i veicoli elettrici e sostenibili.

MILANO (ITALPRESS) – In Italia nel mese di dicembre 2025, BYD ha compiuto un ulteriore passo significativo in avanti, superando alcuni dei più noti marchi storici nel mercato italiano contraddistinti da una lunga legacy e una forte presenza sul territorio. BYD ha saputo affermarsi, mettendo in evidenza come la sua visione, la sua strategia, e i suoi prodotti sempre più europei portino benefici tangibili ai clienti, al mercato e all’ambiente. Tutto questo anche grazie alla rapidissima espansione della rete di vendita e assistenza che oggi conta ben 101 punti su tutto il territorio nazionale, guidati da 30 importanti concessionari italiani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Byd, record a dicembre: quota Italia al 3,1% Leggi anche: Maratona New York 2025, risultati e classifica gara femminile. Hellen Obiri vince con un tempo da record Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. L’auto elettrica BYD raggiunge i 496 km/h e stabilisce un nuovo punto di riferimento in termini di velocità per i veicoli di produzione. BYD raggiunge risultati da record a dicembre 2025 con il 3,1% - In Italia nel mese di dicembre 2025, BYD ha compiuto un ulteriore passo significativo in avanti, superando alcuni dei più noti marchi storici nel mercato italiano contraddistinti da una lunga ... msn.com

Byd, record a dicembre: quota Italia al 3,1% - BYD raggiunge risultati da record a dicembre 2025 con il 3,1% di quota e afferma la sua leadership nel mercato New Energy Vehicle ... msn.com

Per la cinese Byd record a dicembre, nella Top 10 in Italia - La cinese Byd registra risultati record a dicembre, con il 3,1% di quota di mercato, con 3. msn.com

#Gasperini: "La vera anomalia dell'Atalanta è stata raggiungere grandissimi risultati, crescere continuamente facendo però plusvalenze incredibili. È un grandissimo merito del presidente Percassi. Ho cercato di lasciare la squadra il più in alto possibile. È x.com

Mario Calabresi. . Si è fatta strada l’idea che sia possibile raggiungere risultati, conquistare traguardi, compiere imprese senza fare fatica. Non è mai stato chiaro come possa essere possibile, ma l’illusione ha preso piede ed è stata abbondantemente coltivata - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.