L'immagine è tratta da Radio Skylab. È il busto in marmo realizzato per Checco Zalone e allestito nel multiplex Fasano di Taviano quale ringraziamento, che probabilmente è il ringraziamento dei cinema di tutta Italia, per lo straordinario successo di "Buen camino". Il settore cinema dal quale si erano allontanati molti spettatori è rinato con questo film. Diconk grazie a Checco Zalone anche gli urologi perché il messaggio espresso con leggerezza in "Buen camino" per la prevenzione e la terapia urologica è di enorme importanza per i cittadini.

