Buste del pane con le frasi del Duce Anpi torna all’attacco dopo due anni | La poesia è ancora sulle confezioni

Arezzo, 2 gennaio 2025 – Dopo due anni, l’ANPI torna a intervenire sulla presenza di frasi di Benito Mussolini sulle buste del pane. La questione, ormai nota, suscita ancora discussioni sulla memoria storica e sul ruolo delle commemorazioni legate al passato. La vicenda evidenzia come certi simboli e messaggi continuino a generare attenzione e confronto nella società locale.

Arezzo, 2 gennaio 2025 – La vicenda delle buste del pane con le frasi di Benito Mussolini torna al centro del dibattito pubblico ad Arezzo. A riaccendere la polemica è Roberto Del Gamba, presidente della sezione Anpi, che denuncia come, a distanza di circa due anni dalle prime segnalazioni, quelle confezioni siano ancora oggi utilizzate in una nota catena di panetterie cittadine. Del Gamba ricorda che già allora la questione era stata portata all’attenzione dei commercianti. “Amate il pane, cuore della casa, profumo della mensa, gioia dei focolari. Rispettate il pane, sudore della fronte, orgoglio del lavoro, poema di sacrificio – si legge sulle buste – onorate il pane, gloria dei campi, fragranza della terra, festa della vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Buste del pane con le frasi del Duce. Anpi torna all’attacco dopo due anni: “La poesia è ancora sulle confezioni” Leggi anche: Vandalizzata la sede del Pd a Chiavari. “Hanno imbrattato le vetrate, urlavano: duce, duce!” Leggi anche: Vandalizzata la sede del Pd di Chiavari. I militanti: “Attacco squadrista, inneggiavano al Duce” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Buste del pane con le frasi del Duce. Anpi torna all’attacco dopo due anni: “La poesia è ancora sulle confezioni”. Buste del pane con le frasi del Duce. Anpi torna all’attacco dopo due anni: “La poesia è ancora sulle confezioni” - Dopo gli episodi di qualche anno fa, la poesia attribuita a Mussolini rimane stampata sulle confezioni di una catena di panetterie cittadine: “Inaccettabile che avvenga nell’anniversario della Repubbl ... lanazione.it

Preghiera del pane di Mussolini stampata sulle buste di carta, l'Anpi non ci sta: "Episodio detestabile" - Il presidente della sezione aretina dell'associazione dei partigiani punta l'indice sull'iniziativa che torna dopo due anni ... corrierediarezzo.it

Polemica ad Arezzo, frasi di Mussolini sulle buste del pane - Onorate il pane, gloria dei campi, fragranza della terra, festa della vita. blitzquotidiano.it

Carta regalo di Natale: una montagna di rifiuti. Meglio il fai da te ecologico e a costo zero! Mappe stradali in disuso, materiali da imballaggio, disegni dei bambini, buste del pane, agrumi essiccati, talee di piante e l’arte del Furoshiki per pacchi regalo originali - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.