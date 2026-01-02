Bus in fiamme sulla Tangenziale di Napoli | lunghe code e problemi per la circolazione

Stamattina, sulla Tangenziale di Napoli, si è verificato un incendio su un bus turistico, provocando lunghe code e disagi alla circolazione. L’incidente, di cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto la parte posteriore del veicolo, causando rallentamenti e problemi per gli automobilisti in transito nella zona.

Mattinata complicata per la circolazione sulla Tangenziale di Napoli dopo che un bus turistico, mentre era in transito, ha preso fuoco nella parte posteriore per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, per domare le fiamme e mettere in sicurezza.

