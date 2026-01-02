Bus e metro a Roma confermato per il 2026 l'abbonamento Atac per gli under 19 a 50 euro | come richiederlo

Per il 2026, l’abbonamento annuale Atac per gli under 19 a Roma è confermato al prezzo di 50 euro. Questa misura, riservata ai residenti, permette ai giovani di utilizzare bus e metro della città con un costo contenuto. Ecco come richiedere l’abbonamento e quali documenti sono necessari per usufruire di questa agevolazione.

Anche per il 2026 è stato riconfermato l’abbonamento annuale Metrebus per gli under19 residenti a Roma al costo di 50 euro. Come richiederlo sul portale MyAtac. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Confermato anche per il 2026 l'abbonamento Metrebus a 50 euro per gli under 19 di Roma Leggi anche: Sciopero a Roma oggi 19 dicembre, a rischio metro C e linee Atac: orari e bus garantiti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Natale a Roma: gli orari di bus, tram e metro; Sito Istituzionale | Notte di San Silvestro e 1 gennaio: trasporto pubblico e Ztl; Santo Stefano a Roma: gli orari di bus, tram e metro; Atac, confermato l’abbonamento Metrebus a 50 euro per gli Under 19 anche nel 2026. Bus e metro a Roma, confermato per il 2026 l’abbonamento Atac per gli under 19 a 50 euro: come richiederlo - Anche per il 2026 è stato riconfermato l’abbonamento annuale Metrebus per gli under19 residenti a Roma al costo di 50 euro ... fanpage.it

Orario di Capodanno ATAC: trasporti a Roma per oggi 1° gennaio 2026/ Info mobilità e modifiche bus e metro - Orario di Capodanno ATAC: info trasporti a Roma per oggi, 1° gennaio 2026, piano mobilità: le modifiche per linee bus e metro e gli orari festivi ... ilsussidiario.net

Atac, confermato l’abbonamento Metrebus a 50 euro per gli under 19 anche nel 2026 - L’agevolazione annuale sarà prorogata: ad annunciarlo è l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè ... msn.com

Come muoversi a Roma il 1° gennaio. Gli orari e le modifiche per bus e metro - facebook.com facebook

Habemus metro C! @Roma @InfoAtac #Roma #trasportopubblico x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.