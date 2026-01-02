Buoni pasto 2026 | soglia a 10 euro e attesa per docenti e ATA Un OdG approvato impegna il Governo a valutare l’inserimento nel CCNL Istruzione

La Legge di Bilancio 2026 ha stabilito l’aumento della soglia di esenzione fiscale e previdenziale per i buoni pasto elettronici, passando da 8 a 10 euro. Un Ordine del Giorno approvato impegna il Governo a valutare l’inserimento di questa misura nel CCNL Istruzione, coinvolgendo anche docenti e personale ATA. Questa modifica mira a migliorare le condizioni dei lavoratori del settore, con un’attenzione particolare alle specificità del comparto.

