Buoni pasto 2026 | soglia a 10 euro e attesa per docenti e ATA Un OdG approvato impegna il Governo a valutare l’inserimento nel CCNL Istruzione
La Legge di Bilancio 2026 ha stabilito l’aumento della soglia di esenzione fiscale e previdenziale per i buoni pasto elettronici, passando da 8 a 10 euro. Un Ordine del Giorno approvato impegna il Governo a valutare l’inserimento di questa misura nel CCNL Istruzione, coinvolgendo anche docenti e personale ATA. Questa modifica mira a migliorare le condizioni dei lavoratori del settore, con un’attenzione particolare alle specificità del comparto.
La Legge di Bilancio 2026 innalza da 8 a 10 euro la soglia di esenzione fiscale e previdenziale dei buoni pasto elettronici. L'Associazione nazionale società emettitrici di buoni pasto ha espresso pieno apprezzamento per la misura che rafforza il ruolo dello strumento come leva strategica di welfare aziendale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
