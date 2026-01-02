Buon compleanno Giovanna Ralli Davide Santon Raimondo Etro…

Il 2 gennaio è il giorno di celebrazione per molte personalità italiane di diversi ambiti, tra cui arte, sport, politica e cultura. Oggi ricordiamo e auguriamo buon compleanno a figure come Giovanna Ralli, Raimondo Etro, Michele Pinto e altri, il cui contributo arricchisce il nostro panorama nazionale. Un momento per riconoscere il valore e l’impegno di coloro che, con il loro lavoro, hanno lasciato un segno nella società italiana.

Buon compleanno Giovanna Ralli, Davide Santon, Raimondo Etro, Santo Versace, Michele Pinto, Giuseppe Pisanu, Nuccio Fava, Ennio Brion, Carlo Rognoni, Paolo Hendel, Cesara Buonamici, Salvatore Marino, Franco Vazio, Giuseppe Taglialatela, Tommaso Vailatti, Clizia Miceli, Cesare Gradi, Cavanda, Francesco Bini, Renata Spagnolo, Giulia Ciabattoni, Laura Baggi, Adam Masina, Valentina Giacinti. Oggi 2 gennaio compiono gli anni: Raimondo Etro, filosofo; Giancarlo Fabrello, ex calciatore; Michele Pinto, politico; Marcello Agnoletto, ex calciatore Padova, Sampdoria, Vicenza; Armando Carta, ex calciatore Akragas; Giovanna Ralli, attrice; Gianni Brunoro, critico letterario; Orazio Cancila, storico; Enzo Lunari, fumettista.

