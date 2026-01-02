Buon anno con il gospel Teatro Alighieri in piedi

Il concerto di Capodanno al Teatro Alighieri, parte della rassegna Christmas Soul, ha riunito numerosi spettatori in un’atmosfera di ascolto condiviso. La manifestazione, ormai tradizionale, ha offerto un momento di musica gospel per salutare l’inizio del nuovo anno. Un’occasione per vivere un’esperienza musicale sobria e autentica, in un contesto culturale che valorizza le tradizioni e l’impegno artistico.

Grande folla, come tradizione, al concerto di Capodanno di ieri mattina al teatro Alighieri, nell'ambito della rassegna Christmas Soul. Marquis Dolford & The Capital Gospel Group da Washington Dc hanno scaldato la platea con inni e canzoni. Un concerto trascinante, specie quando il cantante è sceso in mezzo al pubblico. In occasione del concerto era in programma la raccolta fondi a sostegno del progetto "Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola", che prosegue con eventuali donazioni tramite bonifico sul conto banca BCC intestato a Consulta del volontariato, Iban: IT36N0854213104000000100917, causale: 'Progetto tutti i bambini e le bambine vanno a scuola 2026'. La giornata era iniziata con la Marcia della Pace che aveva attraversato la città.

