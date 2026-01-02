Buon anno a tutti tranne agli infami adolescente spara dal balcone a Capodanno | il video va sui social

Da fanpage.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, sui social è diventato virale un video che mostra un adolescente di Taranto durante i festeggiamenti di Capodanno. Nel filmato, il giovane si rivolge con un messaggio provocatorio e poi spara dal balcone. La vicenda ha suscitato discussioni online, evidenziando le problematiche legate alla sicurezza e alla gestione dei comportamenti durante le festività.

La sequenza video diventata virale sui social nelle scorse ore riprende i festeggiamenti di un ragazzino appena adolescente a Taranto durante la notte di Capodanno. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Omicidio Aurora Tila, condannato a 17 anni l’adolescente che spinse dal balcone la tredicenne

Leggi anche: Buon anno, buon 2026. Le migliori frasi per fare gli auguri a Capodanno

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Capodanno a Taranto, 14enne spara con la pistola durante i botti di mezzanotte: il video è virale; Capodanno, spunta il primo pistolero: è un ragazzino; Spari nella notte di Capodanno, il video virale che fa scattare l'allarme; Tanti auguri di Buon Natale dalla redazione di Lazialità! Lunedì sera ci vediamo in tv!.

buon anno tutti tranneA 14 anni spara dal balcone di casa la notte di Capodanno: «Buon anno, tranne agli infami». La raffica di colpi e la denuncia - Una raffica di colpi, esplosi dal balcone di casa per "festeggiare" Capodanno e il video diffuso sui social. leggo.it

buon anno tutti tranne“Buon anno a tutti tranne agli infami”, adolescente spara dal balcone a Capodanno: il video va sui social - Un ragazzino che punta una pistola a salve dal balcone di un palazzo e spara prima un colpo, poi altri tre in sequenza ravvicinata verso la strada, mentre tiene la testa rivolta di lato per ... fanpage.it

buon anno tutti tranneQuattordicenne con la pistola spara dal balcone a Taranto: “Buon anno a tutti tranne gli infami” - Il ragazzo ha postato un video in cui lo si vede sparare verso altri palazzi per festeggiare il Capodanno. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.