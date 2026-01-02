Buon anno a tutti tranne agli infami adolescente spara dal balcone a Capodanno | il video va sui social

Nelle ultime ore, sui social è diventato virale un video che mostra un adolescente di Taranto durante i festeggiamenti di Capodanno. Nel filmato, il giovane si rivolge con un messaggio provocatorio e poi spara dal balcone. La vicenda ha suscitato discussioni online, evidenziando le problematiche legate alla sicurezza e alla gestione dei comportamenti durante le festività.

La sequenza video diventata virale sui social nelle scorse ore riprende i festeggiamenti di un ragazzino appena adolescente a Taranto durante la notte di Capodanno. A 14 anni spara dal balcone di casa la notte di Capodanno: «Buon anno, tranne agli infami». La raffica di colpi e la denuncia - Una raffica di colpi, esplosi dal balcone di casa per "festeggiare" Capodanno e il video diffuso sui social.

“Buon anno a tutti tranne agli infami”, adolescente spara dal balcone a Capodanno: il video va sui social - Un ragazzino che punta una pistola a salve dal balcone di un palazzo e spara prima un colpo, poi altri tre in sequenza ravvicinata verso la strada, mentre tiene la testa rivolta di lato per ... fanpage.it

Quattordicenne con la pistola spara dal balcone a Taranto: “Buon anno a tutti tranne gli infami” - Il ragazzo ha postato un video in cui lo si vede sparare verso altri palazzi per festeggiare il Capodanno. msn.com

“Buon anno a tutti, tranne agli infami” e spara quattro colpi di pistola mirando verso i balconi difronte a sè. Succede a Taranto, durante i festeggiamenti per il Capodanno. Una scena di follia che sarebbe potuta sfociare in tragedia. Le immagini, caricate sui soci - facebook.com facebook

