Buon anno a tutti tranne agli infami 14enne spara dal balcone a Capodanno | il video va sui social

Durante la notte di Capodanno a Taranto, un video di un adolescente che spara dal balcone è diventato virale sui social. La sequenza mostra i festeggiamenti dell'età adolescenziale e ha suscitato reazioni diverse online. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di promuovere comportamenti responsabili durante le festività e di sensibilizzare sui rischi legati a gesti imprudenti.

La sequenza video diventata virale sui social nelle scorse ore riprende i festeggiamenti di un ragazzino appena adolescente a Taranto durante la notte di Capodanno. Raggiunto questa mattina nella sua abitazione dalla polizia, il giovane ha ammesso di aver utilizzato una pistola a salve e di essersi fatto riprendere dal cugino.

