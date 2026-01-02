Bulgaria ingresso nell’Eurozona | consolidato il legame con l’UE ma timori per il carovita

Il 1° gennaio, la Bulgaria ha ufficialmente adottato l’euro, entrando nell’Eurozona dopo essere stata parte dell’Unione Europea dal 2007. Questa scelta rafforza il legame con l’UE, ma solleva anche preoccupazioni riguardo al possibile aumento del costo della vita. L’ingresso nell’euro rappresenta un passo importante per il paese, che continua a bilanciare i benefici dell’integrazione europea con le sfide di adeguarsi a un mercato più globale.

Il 1° gennaio la Bulgaria, facente parte dell’ Unione Europea dal 2007, è ufficialmente entrata nell’ Eurozona, abbandonando il lev per adottare la moneta unica. Questo passaggio storico ha generato due schieramenti: da un lato i sostenitori che vedono nell’euro una sicurezza per l’economia e una protezione contro l’influenza russa; dall’altro, gli oppositori temono un aumento significativo dei prezzi che potrebbe incidere sulle fasce più povere. L’estrema destra filorussa sfrutta questo clima teso per alimentare i dubbi nei cittadini e causare proteste contro il governo di Sofia. Tra benefici per le imprese e timore per l’incremento dei costi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

