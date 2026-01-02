Bufera sul raduno Hammerskin | La giunta tarda a fare chiarezza i consiglieri Pro loco si dimettano

È scoppiata una controversia legata al raduno degli Hammerskin, con i consiglieri Pro loco che si sono dimessi in segno di protesta. Il sindaco, pur riconoscendo la delicatezza della situazione, ha dichiarato che sono in corso verifiche approfondite e che, una volta raccolte tutte le informazioni, l’amministrazione adotterà una posizione ufficiale. La vicenda resta in attesa di chiarimenti definitivi.

Il sindaco prende tempo, sottolineando che sono in corso varie verifiche e che quando il quadro sarà completo l’amministrazione prenderà posizione ufficiale. Per tutta risposta il gruppo di opposizione in Consiglio – Lonate Pozzolo Uniti e Liberi – alza il tiro. Resta forte la tensione sul raduno di centinaia di filonazisti provenienti da tutta Europa nella tensostruttura gestita dalla Pro loco. Il concerto rock di estrema destra “ Hammerfest ” è coinciso, a metà novembre, con la riunione di rappresentanti delle varie sezione della confraternita Hammerskin giunti da Spagna, Francia, Paesi Bassi, Russia, Stati Uniti, Svezia, Finlandia e Svizzera, presente il capo degli Hammerskin europei Malte Redeker. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

