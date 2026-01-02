Buen Camino supera 41 milioni di euro | oltre 5 milioni di spettatori al cinema

“Buen Camino” di Checco Zalone ha raggiunto un successo notevole, superando i 41 milioni di euro e attirando oltre 5 milioni di spettatori nelle sale cinematografiche italiane. Questo risultato testimonia l’apprezzamento del pubblico per il film, che si conferma tra i più visti dell’anno. Un traguardo importante che riflette la crescita del cinema nazionale e l’interesse degli spettatori italiani verso produzioni di qualità.

“Buen Camino” di Checco Zalone vola al box office: superati 41 milioni di euro e 5 milioni di spettatori. Terzo miglior 1° gennaio di sempre. “ Buen Camino ” continua la sua corsa trionfale al box office italiano, superando quota 41 milioni di euro e raggiungendo oltre 5 milioni di spettatori. Il film con Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film, ha registrato uno dei migliori risultati di sempre nel giorno di Capodanno. Il trailer del film. Il 1° gennaio, la pellicola ha incassato 5.143.204 euro, conquistando una quota di mercato del 66,2% e una media di 6.628 euro per ciascuno dei 776 cinema in cui è stata programmata (dati Cinetel). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

