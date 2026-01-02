Buen camino di Checco Zalone fa il botto a Capodanno | un record da 41 milioni di euro al botteghino

“Buen Camino”, il nuovo film di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante, sta ottenendo un grande successo al botteghino italiano. Dopo il suo debutto, ha raggiunto un incasso di 41 milioni di euro, consolidando la sua posizione come uno dei film più visti del periodo di Capodanno. Questo risultato testimonia l’interesse del pubblico e la forza commerciale dell’opera nel contesto cinematografico italiano.

"Buen Camino", il film on Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante, sta continuando a dominare il box office italiano e firma uno dei migliori risultati di sempre del primo gennaio. Nel giorno di Capodanno, infatti, il film distribuito da Medusa Film ha incassato 5.143.204 euro, con una quota di mercato del 66,2% e una media di 6.628 euro in 776 cinema. I numeri sono ripresi dalle statistiche Cinetel, mentre il totale degli incassi si attesta a 41.197.191 euro e a 5.110.106 presenze nelle sale. Si tratta del terzo miglior risultato di sempre per un film nel primo giorno dell'anno. Davanti a "Buen Camino" si piazzano solo altri due titoli interpretati da Checco Zalone, tra cui "Tolo Tolo" con 8.

