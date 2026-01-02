BTS il ritorno all’equinozio | perché il comeback del 20 marzo 2026 è un momento storico

Il 20 marzo 2026 segna l’equinozio di primavera, un momento di equilibrio tra luce e buio. Questa data rappresenta anche il ritorno di BTS, un evento che ha un significato speciale per i fan e il mondo della musica. Un nuovo capitolo si apre, segnando un momento storico per l’artista e i suoi seguaci, in sintonia con il naturale susseguirsi delle stagioni.

Il 20 marzo 2026 non è una data qualunque. È l’equinozio di primavera, il punto esatto in cui luce e buio si bilanciano, il momento in cui un ciclo si chiude e un altro comincia. È anche il giorno scelto dai BTS per tornare ufficialmente insieme, dopo il servizio militare che li ha allontanati dal palco nel momento di massimo splendore della loro carriera. Un dettaglio che, conoscendo la grammatica simbolica dei BTS, difficilmente può essere casuale. Un ritorno che non è solo musicale. Il comeback dei BTS non è semplicemente l’uscita di un nuovo album. È un passaggio storico per il K-pop e per l’industria culturale globale. 🔗 Leggi su Panorama.it

