La possibilità di portare Marcelo Brozovic alla Juventus rimane aperta, con l’obiettivo di offrire a Spalletti un regista affidabile. La trattativa si concentra sulle condizioni del trasferimento e sulle eventuali opportunità a basso costo, considerando anche la situazione contrattuale del giocatore e il monitoraggio di Comolli. Una soluzione che potrebbe rappresentare un’alternativa valida nel mercato di centrocampo, mantenendo viva l’ipotesi di un intervento mirato e strategico.

Brozovic Juventus, resiste questa ipotesi a centrocampo: il croato in bilico per il rinnovo, Comolli vigile sull'opportunità low cost in mezzo al campo. Le rotte del calciomercato invernale sembrano aver creato un ponte diretto e trafficato tra la Continassa e la Saudi Pro League. La caccia al rinforzo ideale per la mediana di Luciano Spalletti si sta concentrando sempre più sui campioni emigrati in Medio Oriente, e dopo le indiscrezioni relative a Ruben Neves e Franck Kessié, rispunta un terzo nome che ha del clamoroso. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, prende corpo l'idea Brozovic Juventus, un'ipotesi che segnerebbe il ritorno in Serie A di uno dei registi più forti e carismatici dell'ultimo decennio calcistico.

© Juventusnews24.com - Brozovic Juventus, non tramonta questa idea per dare a Spalletti un regista pronto all’uso: assalto possibile nel caso in cui… Le condizioni del colpo

