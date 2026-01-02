Brilli Peri | fondi per 20 mila euro

Il Comune di Montevarchi ha assegnato un contributo di 20.000 euro all’ASD Moto Club G. Brilli Peri. La cifra sarà destinata a interventi di riqualificazione e miglioramento funzionale del Crossdromo internazionale di Miravalle, con l’obiettivo di potenziare le strutture e favorire lo sviluppo delle attività sportive nell’area.

MONTEVARCHI Il Comune di Montevarchi ha riconosciuto un contributo economico all' ASD Moto Club G. Brilli Peri per gli interventi di riqualificazione e miglioramento funzionale del Crossdromo internazionale di Miravalle. Con una determinazione dell'Ufficio Sport, l'amministrazione ha infatti disposto l'assegnazione di 20mila euro a parziale copertura delle spese sostenute dalla società concessionaria. Il circuito è infatti gestito dall'ASD Brilli Peri sulla base di un contratto di concessione d'uso, stipulato nel 2024 e valido fino al 31 dicembre 2034. Nel febbraio scorso, con una specifica delibera di Giunta, il Comune aveva autorizzato il Moto Club alla realizzazione di un progetto di riqualificazione dell'impianto, comprendente interventi di adeguamento del tracciato e delle strutture di servizio, con l'obiettivo di migliorare sicurezza, funzionalità e fruibilità complessiva della struttura.

#ilmegliodellasettimana - Foto 1-4: Al museo è arrivata la Bugatti T35 del 1926! Un omaggio speciale per i 100 anni dalla storica vittoria di Gastone Brilli Peri al Campionato del Mondo. Nella nostra collezione è già presente il busto in bronzo del pilota

