Brigitte Bardot l’addio in un funerale semplice con fiori campestri

La Francia e il mondo del cinema si preparano a salutare Brigitte Bardot, figura storica e icona di un’epoca. A 91 anni, l’attrice e modella lascia un’eredità duratura. Il suo funerale, semplice e decorato con fiori campestri, rappresenta un ultimo omaggio alla sua vita e carriera, mantenendo uno stile sobrio e rispettoso.

La Francia, e con lei il cinema mondiale, si prepara a dire addio a Brigitte Bardot. Icona ribelle, volto simbolo di un’epoca, l’attrice è venuta a mancare a 91 anni. A giorni dalla sua scomparsa, e dopo le prime ipotesi e le indiscrezioni sull’ultimo saluto, è stata la Fondazione Brigitte Bardot a chiarire come si svolgeranno i funerali. Nessuna cerimonia dal clamore mediatico: l’addio sarà semplice, riservato, lontano dalla mondanità che per anni ha rappresentato. Un commiato intimo, nel cuore di Saint-Tropez. Brigitte Bardot, la data e i dettagli del funerale. Brigitte Bardot ha sempre fatto le cose a modo suo, anche quando si è trattato di sottrarsi al rumore del mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Brigitte Bardot, l’addio in un funerale “semplice con fiori campestri” Leggi anche: Addio a B.B., morta a 91 anni: dal rapporto turbolento con il figlio alla famosa canzone “Brigitte Bardot Bardot” Leggi anche: Brigitte Bardot, i fan lasciano fiori e foto all'esterno dalla casa di Saint Tropez Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Brigitte Bardot, cosa sappiamo sui funerali e l’ultimo saluto: la Francia piange la sua “BB” - Se n'è andata un'icona mondiale e ora ci si chiede quando e dove avverranno i funerali per l'ultimo saluto di Brigitte Bardot: ecco cosa ... alfemminile.com

Funerali Brigitte Bardot, cerimonia religiosa semplice su maxischermo - Tropez, gli ammiratori potranno renderle pubblicamente omaggio al Pré des Pecheurs Il funerale di Brigi ... tg24.sky.it

Brigitte Bardot, come e quando saranno i funerali - Attrice "iconica, bellissima e inarrivabile, simbolo di glamour, libertà e ribellione", come l'ha definita il presidente del Museo Nazionale del Cinema ... ciakmagazine.it

"Quarndo non ci sarò più mi piacerebbe che la gente mi ricordasse come la fata degli animali" Brigitte Bardot - facebook.com facebook

Brigitte Bardot riposerà lontano dai suoi animali. No alla tomba a La Madrague, le esequie il 7 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.