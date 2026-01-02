Brigitte Bardot l’addio in un funerale semplice con fiori campestri

Da dilei.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Francia e il mondo del cinema si preparano a salutare Brigitte Bardot, figura storica e icona di un’epoca. A 91 anni, l’attrice e modella lascia un’eredità duratura. Il suo funerale, semplice e decorato con fiori campestri, rappresenta un ultimo omaggio alla sua vita e carriera, mantenendo uno stile sobrio e rispettoso.

La Francia, e con lei il cinema mondiale, si prepara a dire addio a Brigitte Bardot. Icona ribelle, volto simbolo di un’epoca, l’attrice è venuta a mancare a 91 anni. A giorni dalla sua scomparsa, e dopo le prime ipotesi e le indiscrezioni sull’ultimo saluto, è stata la Fondazione Brigitte Bardot a chiarire come si svolgeranno i funerali. Nessuna cerimonia dal clamore mediatico: l’addio sarà semplice, riservato, lontano dalla mondanità che per anni ha rappresentato. Un commiato intimo, nel cuore di Saint-Tropez. Brigitte Bardot, la data e i dettagli del funerale. Brigitte Bardot ha sempre fatto le cose a modo suo, anche quando si è trattato di sottrarsi al rumore del mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

brigitte bardot l8217addio in un funerale semplice con fiori campestri

© Dilei.it - Brigitte Bardot, l’addio in un funerale “semplice con fiori campestri”

Leggi anche: Addio a B.B., morta a 91 anni: dal rapporto turbolento con il figlio alla famosa canzone “Brigitte Bardot Bardot”

Leggi anche: Brigitte Bardot, i fan lasciano fiori e foto all'esterno dalla casa di Saint Tropez

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

brigitte bardot l8217addio funeraleBrigitte Bardot, cosa sappiamo sui funerali e l’ultimo saluto: la Francia piange la sua “BB” - Se n'è andata un'icona mondiale e ora ci si chiede quando e dove avverranno i funerali per l'ultimo saluto di Brigitte Bardot: ecco cosa ... alfemminile.com

brigitte bardot l8217addio funeraleFunerali Brigitte Bardot, cerimonia religiosa semplice su maxischermo - Tropez, gli ammiratori potranno renderle pubblicamente omaggio al Pré des Pecheurs Il funerale di Brigi ... tg24.sky.it

brigitte bardot l8217addio funeraleBrigitte Bardot, come e quando saranno i funerali - Attrice "iconica, bellissima e inarrivabile, simbolo di glamour, libertà e ribellione", come l'ha definita il presidente del Museo Nazionale del Cinema ... ciakmagazine.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.