Bracciano fiamme in un appartamento | muore una 85enne

Nella mattina del 2 gennaio 2025, un incendio in un appartamento di Bracciano ha causato il decesso di un’anziana di 85 anni. I Vigili del Fuoco di Roma sono intervenuti prontamente in via Este,2, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. L’incidente è sotto verifica per accertarne le cause.

Bracciano, 2 gennaio 2025 – Alle ore 06:15 circa di questa mattina, i Vigili del Fuoco del Comando di Roma sono intervenuti con due squadre, un’autobotte e un’autoscala presso il Comune di Bracciano in Via Este,2 per incendio appartamento. L e fiamme sono divampate all’interno di un’abitazione posta al primo piano di una palazzina di cinque. All’interno è stata trovata una signora di circa 85 anni deceduta, l’intera unità abitativa è andata completamente bruciata. La palazzina è stata evacuata per danni da fumo. 118 e Polizia di Stato sul posto per quanto di loro competenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

