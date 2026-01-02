Bournemouth-Arsenal sabato 03 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
Analisi e aggiornamenti su Bournemouth-Arsenal, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 18:30. Approfondiamo formazioni ufficiali, quote e pronostici, considerando il buon momento dell’Arsenal, rafforzato dalla recente vittoria contro l’Aston Villa e dal pareggio del Manchester City. Un confronto importante per le dinamiche della Premier League, con focus su aspetti tattici, statistiche e previsioni per questa sfida di inizio 2026.
E’ stato un finale di 2025 molto positivo per l’Arsenal, non solo per la squillante e netta vittoria contro l’Aston Villa, ma anche per il concomitante pareggio del Man City contro il Sunderland che permesso a Gunners di allungare a +4 con effetti anche sulle quote antepost. Ora la squadra di Arteta affronterà il Bournemouth . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
