botti lesionato nel valdarno trasferito al centro grandi ustioni

Un giovane di 25 anni, rimasto gravemente ustionato alle braccia durante la notte di Capodanno nel Valdarno, è stato prontamente trasferito al centro grandi ustioni di Pisa. L’intervento mira a garantire le cure specialistiche necessarie per il suo recupero, dopo aver ricevuto le prime cure presso il pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia di Montevarchi.

Arezzo, 2 gennaio 2026 – Un giovane di 25 anni che nella notte di Capodanno si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale della Gruccia di Montevarchi ( Arezzo) con gravi ustioni alle braccia, è stato trasferito dai sanitari al Centro specializzato di Pisa. Il trasferimento è stato fatto con l'elisoccorso Pegaso. Al momento della partenza il paziente è stato classificato in codice d'urgenza 2. I vigili del fuoco aretini sono stati impegnati in oltre 20 interventi tra la mezzanotte e le 7 del mattino. La maggior parte delle richieste di aiuto è stata causata proprio dall'uso di botti e fuochi d'artificio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

