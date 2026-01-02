Botti di Capodanno l' inciviltà che fa danni | strage di campane e cassonetti della spazzatura

I festeggiamenti di Capodanno spesso portano a danni materiali e disagi alla comunità, come campane rotte e cassonetti danneggiati. Questi comportamenti, spesso impulsivi e privi di rispetto, rappresentano un problema di inciviltà che si manifesta ogni anno. È importante riflettere sull’impatto delle proprie azioni e promuovere un modo più responsabile di celebrare il nuovo anno, evitando conseguenze inutili e danni alla collettività.

Capodanno 2026, Ad Aurora esplode la polemica: "Divieti e regolamenti sui botti restano sulla carta" - Se il bilancio si limita a tre feriti, la notte di Capodanno 2026 a Torino lascia dietro di sé una lunga scia di polemiche. torinoggi.it

Botti di Capodanno, il Tar annulla l’ordinanza: l’armeria fa causa al Comune di Ancona e chiede i danni - Il Comune, in vista dei festeggiamenti del Capodanno, aveva pubblicato due ordinanze gemelle: nel 2018 in data 27 dicembre, ... corriereadriatico.it

Capodanno: bilancio impietoso in Campania. 57 feriti dai botti, bimbo colpito da un proiettile vagante Un bambino di 9 anni è rimasto lievemente ferito alla mano destra nella notte di Capodanno ad Aversa, colpito di striscio da un proiettile vagante. Il piccol - facebook.com facebook

Una via di Roma stamattina all'alba, sull'asfalto decine di Uccellini morti d'infarto a causa dei Botti di Capodanno. x.com

