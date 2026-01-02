Botti di Capodanno l' inciviltà che fa danni | strage di campane e cassonetti della spazzatura
I festeggiamenti di Capodanno spesso portano a danni materiali e disagi alla comunità, come campane rotte e cassonetti danneggiati. Questi comportamenti, spesso impulsivi e privi di rispetto, rappresentano un problema di inciviltà che si manifesta ogni anno. È importante riflettere sull’impatto delle proprie azioni e promuovere un modo più responsabile di celebrare il nuovo anno, evitando conseguenze inutili e danni alla collettività.
È il momento della conta dei danni causati da inciviltà e festeggiamenti selvaggi per l'arrivo del nuovo anno. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, infatti, a Foggia sono andate distrutte 4 campane per la raccolta del vetro e altrettanti cassonetti della spazzatura. Il bilancio è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
