Botti di Capodanno c’è il bilancio definitivo | numeri drammatici

I festeggiamenti di Capodanno sono spesso accompagnati da spettacoli pirotecnici, ma anche quest’anno i botti hanno causato conseguenze gravi. Nonostante le restrizioni e i divieti adottati in numerosi Comuni, i dati ufficiali evidenziano un bilancio preoccupante. Questa situazione sottolinea l’importanza di promuovere alternative più sicure per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

Nonostante le misure di prevenzione e il divieto in molti Comuni, i botti di Capodanno hanno procurato l’ennesimo bilancio molto grave. I numeri Un bollettino di guerra come ormai ogni anno. La notte di Capodanno ha procurato per l’ennesima volta un bilancio molto grave fra feriti e decessi a causa dei botti. Al momento si parla di un morto e 283 feriti, ma il timore è che il numero dei decessi possa aumentare nelle prossime ore visto che in quattro sono in pericolo di vita. (Ansa) – cityrumors.it Un dato drammatico che conferma una situazione molto grave nonostante le misure di prevenzione e il divieto emesso da molti Comuni. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Botti di Capodanno, c’è il bilancio definitivo: numeri drammatici Leggi anche: Napoli, il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno: la situazione in città e in provincia Leggi anche: Napoli, il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno: già cinque persone al pronto soccorso Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Capodanno, un morto e 283 feriti per i botti: il tragico bilancio del 2026 - Nonostante i divieti in moltissimi Comuni sull'uso dei petardi “la battaglia” di Capodanno per festeggiare il 2026 quest'anno conta di nuovo un morto, dopo la ... msn.com

Napoli, il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno: la situazione in città e in provincia - È iniziato sin dalle 21,30 del 31 dicembre 2025 il bollettino delle lesioni in conseguenza dei botti di ... msn.com

Capodanno, il prefetto: "il dispositivo per i botti ha funzionato. Napoli città accogliente ha risposto in modo straordinario" - Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, è soddisfatto delle azioni messe a punto nel dispositivo di controllo sui botti di Capodanno. napolitoday.it

Capodanno nel Crotonese, tre feriti per esplosione di botti: Tre persone sono rimaste ferite durante i festeggiamenti per il Capodanno nel Crotonese, tra Cutro e Crotone, e sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Gli... - facebook.com facebook

A poche ore dal #Capodanno nuovi sequestri di botti illegali in tutta Italia. A Catania la polizia trova una bomba da 11 chili e mezzo. L’appello dei medici alla prudenza. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.