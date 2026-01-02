botti di capodanno boss fugge terrorizzato e viene ritrovato sulla statale video

I botti di Capodanno continuano a mettere in pericolo gli animali. Tra gli interventi più delicati della notte del 31 dicembre c’è stato il salvataggio di Boss, un cane di grossa taglia fuggito da casa terrorizzato dalle esplosioni e ritrovato mentre vagava disorientato lungo una strada statale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Diciassettenne rapito per vendetta, il boss fugge in Romania: Faccio Capodanno e torno; Pitbull attacca padrone e viene ucciso, il veterinario: 'Cane non educato diventa problema'.

Botti illegali, prima vittima dei fuochi: raccoglie un petardo e perde 4 dita - Il primo grave ferimento causato dall'esplosione di un petardo è stato registrato a Napoli dove un 35enne ha riportato l'amputazione di alcune dita. ilmattino.it

Stop ai botti di Capodanno a Roma, la Capitale approva il divieto definitivo dal 1° dicembre al 31 gennaio - I famigerati fuochi d’artificio con cui si saluta il nuovo anno in tutto il mondo sono in realtà formalmente vietati in molte città, Roma compresa, ma tale divieto in sostanza non è stato mai ... greenme.it

Lonato del Garda: niente botti di Capodanno - La decisione è stata presa dal primo cittadino per tutelare la quiete e la sicurezza degli abitanti oltre che gli animali Lonato del Garda (Brescia), 28 dicembre 2016 - ilgiorno.it

CANE SPAVENTATO DAI BOTTI SOCCORSO DALLA POLIZIA Nella notte di Capodanno a Macerata un cane, visibilmente impaurito dai botti e dai fuochi d’artificio, è stato trovato vagante vicino a un condominio in via Ignazio Silone. Una volante della P - facebook.com facebook

Una via di Roma stamattina all'alba, sull'asfalto decine di Uccellini morti d'infarto a causa dei Botti di Capodanno. x.com