Durante i festeggiamenti di Capodanno in Puglia, si sono verificati diversi incidenti legati all'uso di petardi, tra cui un bambino di 7 anni ferito alla mano. Questo episodio evidenzia i rischi associati ai fuochi d’artificio e la necessità di adottare comportamenti sicuri per prevenire incidenti durante le celebrazioni.

Tra i tanti feriti in Puglia per lo scoppio di petardi nella notte di Capodanno c'è anche un bambino di 7 anni. Il ferimento si è consumato a Margherita di Savoia: come comunicato dalla Asl di Barletta-Andria-Trani, il piccolo è rimasto ferito dallo scoppio di un petardo, che gli ha mozzato il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Botti di Capodanno, bambino di 7 anni ferito alla mano da un petardo

Leggi anche: Aversa, bimbo ferito alla mano da un petardo nella notte di Capodanno

Leggi anche: Capodanno, bambino di 9 anni ferito da un proiettile vagante ad Aversa. A Vieste un 16enne perde una mano

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Botti di Capodanno, sei i feriti. Tra questi anche un bambino; Botti a Capodanno, la guida per proteggere le mani e gli occhi; Botti di Capodanno, sequestri in tutta Italia. Rischi anche per gli animali domestici; Capodanno, drammatico bilancio delle feste: un morto e oltre 70 feriti. Bimbo ferito da un proiettile.

Capodanno, un morto per i botti. Viminale: 283 feriti, in calo rispetto ai 309 del 2025 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Capodanno, un morto per i botti. tg24.sky.it