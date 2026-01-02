Botti di Capodanno bambino di 7 anni ferito alla mano da un petardo
Durante i festeggiamenti di Capodanno in Puglia, si sono verificati diversi incidenti legati all'uso di petardi, tra cui un bambino di 7 anni ferito alla mano. Questo episodio evidenzia i rischi associati ai fuochi d’artificio e la necessità di adottare comportamenti sicuri per prevenire incidenti durante le celebrazioni.
Tra i tanti feriti in Puglia per lo scoppio di petardi nella notte di Capodanno c'è anche un bambino di 7 anni. Il ferimento si è consumato a Margherita di Savoia: come comunicato dalla Asl di Barletta-Andria-Trani, il piccolo è rimasto ferito dallo scoppio di un petardo, che gli ha mozzato il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
