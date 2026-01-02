Botti di Capodanno a Roma distrutti 250 cassonetti dei rifiuti in città

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Roma sono stati distrutti circa 250 cassonetti dei rifiuti, con un impatto economico stimato intorno ai 250 mila euro. Il bilancio complessivo include anche 28 feriti e una vittima causati dallo scoppio di petardi. Questi incidenti evidenziano le problematiche legate all’uso dei fuochi d’artificio e alla gestione dei rifiuti durante le festività.

Il bilancio dei botti di Capodanno a Roma si fa ancora più pesante. Oltre ai 28 feriti e a una persona deceduta per lo scoppio dei petardi, serviranno circa 250 mila euro per sostituire i cassonetti stradali danneggiati durante i festeggiamenti nella notte di San SilvestroCassonetti danneggiati a.

Botti di Capodanno, 57 feriti a Napoli: un morto a Roma - Un 24enne è stato ricoverato due volte nella stessa serata: prima ha perso tre dita, poi appena dimesso si è ferito al volto. editorialedomani.it

Capodanno 2026, a Roma disattesi i divieti: un morto, 28 feriti e incendi per i «botti» - Un moldavo di 63 anni ucciso da una bomba carta comprata con il figlio: caccia ai commercianti che gli hanno consegnato gli ordigni ... roma.corriere.it

Capodanno: bilancio impietoso in Campania. 57 feriti dai botti, bimbo colpito da un proiettile vagante Un bambino di 9 anni è rimasto lievemente ferito alla mano destra nella notte di Capodanno ad Aversa, colpito di striscio da un proiettile vagante. Il piccol - facebook.com facebook

