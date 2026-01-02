Quattro studenti universitari di Cervia, Chiara Cereda, Tommaso Farnedi, Giulia Raccagni e Christian Tombetti, sono stati premiati con la diciassettesima borsa di studio intitolata alla memoria di Francesca Fontana. L'iniziativa, promossa dall'associazione a lei dedicata, mira a riconoscere meriti accademici e sostenere giovani talenti nel percorso di studio.

Chiara Cereda, Tommaso Farnedi, Giulia Raccagni e Christian Tombetti. Sono questi i quattro studenti universitari cervesi premiati con la diciassettesima borsa di studio dedicata alla memoria di ‘Francesca Fontana’, alla quale è stata dedicata anche l’associazione di promozione sociale che sostiene la borsa di studio e che porta il suo nome. La cerimonia si è svolta alla Pieve di Santo Stefano a Pisignano. La borsa di studio, che gode del patrocinio del Comune e del sostegno del Lions Club Cervia ad Novas, premia con un assegno da 2mila euro i giovani universitari residenti nel cervese. Cereda si è diplomata all’istituto tecnico Da Vinci di Cesena ed è attualmente iscritta al corso di scienze delle comunicazioni ad Urbino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Borsa di studio ’Fontana’. Premiati quattro universitari

