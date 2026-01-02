Borno | Presepe Meccanico

Nel paesaggio di Borno, presso la Chiesetta di San Fiorino, si trova il Presepe Meccanico, un’opera artistica creata dall’artista G. Questa rappresentazione, caratterizzata da dettagli accurati e movimenti delicati, offre ai visitatori un’occasione di contemplazione e riflessione, mantenendo viva la tradizione natalizia in un contesto di grande fascino e semplicità.

Nel suggestivo scenario della Chiesetta di San Fiorino di Borno, prende vita il meraviglioso Presepio Meccanico realizzato dall'artista G. Vanoli, un'opera unica che unisce arte, tradizione e ingegno.Visitatori di ogni età potranno ammirare un presepe animato da movimenti, luci e suoni, dove ogni.

