Bonus giovani e donne scaduti salta il rinnovo del decreto Milleproroghe 2026

Il Decreto Milleproroghe 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha confermato la cessazione di alcuni incentivi, tra cui i Bonus giovani e Bonus donne. Queste misure, precedentemente in vigore, non saranno rinnovate e sono ora considerate scadute. La decisione influisce sulle possibilità di accesso e sulle agevolazioni dedicate a queste categorie, segnando un cambiamento nelle politiche di sostegno previste per il prossimo anno.

Bonus giovani e Bonus donne spariti dal Decreto Mille proroghe, il provvedimento che sposta in avanti la fine di misure e agevolazioni e che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Non è stata posticipata la scadenza, prevista per il 31 dicembre 2025, della misura fondamentale a supporto dell’assunzione a tempo indeterminato di due delle categorie di lavoratori più in difficoltà nel tessuto sociale italiano. Per motivi tecnici, dicono dai ministeri. Era necessario che prima venisse approvata la Legge di Bilancio. Senza di quella, era difficile riuscire a tirare le somme per capire se ci fossero le coperture necessarie a garantire un sostegno all’impiego permanente di persone under 35 e di sesso femminile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus giovani e donne scaduti, salta il rinnovo del decreto Milleproroghe 2026 Leggi anche: Spariscono bonus giovani under 35 e bonus donne, il governo li cancella dal decreto Milleproroghe Leggi anche: Spariscono bonus giovani under 35 e bonus donne, perché il governo li ha cancellati dal decreto Milleproroghe Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Bonus, tutte le scadenze per il 2026; Bonus 2026: quali sono e chi ne ha diritto, l’elenco completo. Dl Milleproroghe, saltano bonus giovani e donne: verso emendamento - Il rinvio di un anno del bonus giovani under 35, del bonus donne, del bonus Zes e dell'incentivo all'autoimpiego in settori strategici, inizialmente previsto in una bozza del decreto mil ... finanza.repubblica.it

Bonus a giovani, donne e Sud: interrotti gli sgravi per i nuovi assunti - Il ministero del Lavoro annuncia un emendamento per reinserirli nel decreto Milleproroghe. repubblica.it

Spariscono bonus giovani under 35 e bonus donne, perché il governo li ha cancellati dal decreto Milleproroghe - Nella prima versione del decreto Milleproroghe, circolata settimane fa, c'era il rinnovo per il 2026 del bonus giovani under 35 e del bonus donne: due ... fanpage.it

Bonus giovani e donne, saltano nel decreto Milleproroghe ma torneranno con un emendamento x.com

Niente rinnovo nel 2026 per bonus giovani e bonus donne. Tutte le ultime notizie al primo commento - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.