Bombardato di nuovo il Feldman Ecopark in Ucraina | due leoni feriti e quasi tutti gli uccelli morti

Il Feldman Ecopark in Ucraina è stato nuovamente colpito da attacchi aerei, causando danni significativi e la perdita di numerosi animali. Due leoni sono rimasti feriti, mentre quasi tutti gli uccelli sono morti durante l’attacco. Questo episodio evidenzia come il conflitto armato continui a influire sulla vita degli animali e delle strutture zoologiche, sottolineando la difficile situazione in cui si trovano molte realtà impegnate nella tutela della fauna.

L'orrore della guerra in Ucraina continua a non risparmiare nessuno: bombe teleguidate russe hanno di nuovo colpito il giardino zoologico più grande del paese. Morti gran parte degli uccelli ancora presenti, feriti due leoni e anche un volontario. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Aumentano gli incidenti stradali. Meno morti, ma quasi mille feriti Leggi anche: Ucraina: attacchi russi a Kherson, due morti e nove feriti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ho scritto questa analisi il 19 dicembre, e il 25 gli USA hanno bombardato obiettivi di IS in Nigeria, e ora Israele si infila nel tema del Somaliland (di nuovo caldissimo da due anni per la volontà etiope di avere accesso al mare). (1/) x.com DOPO IL BOMBARDAMENTO DI QUESTA NOTTE , DESIDERO ESTERNARE LE MIE ASPETTATIVE PER IL NUOVO ANNO.. DA CITTADINA MONFALCONESE, Desidererei un clima più sereno, più umano, con meno antagonismo che offusca la razionalità ,c - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.