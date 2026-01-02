Bolsonaro torna in carcere dopo otto giorni in ospedale | condizioni stabili ma problemi persistenti

Jair Bolsonaro è tornato in carcere dopo otto giorni in ospedale. Le sue condizioni sono stabili, ma persistono alcuni problemi di salute. L’ex presidente brasiliano, condannato a 27 anni per tentato golpe, è stato riaccompagnato al quartier generale della Polizia federale di Brasilia, dove sta scontando la sua pena. Questo rientro segna un nuovo capitolo nel lungo procedimento giudiziario che lo coinvolge.

Rientro al quartier generale della Polizia federale. L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro è rientrato al quartier generale della Polizia federale di Brasilia, dove sta scontando una condanna a 27 anni di carcere per tentato golpe, dopo aver ricevuto le dimissioni mediche al termine di otto giorni di ricovero ospedaliero. Il ricovero e l'autorizzazione della Corte Suprema. Bolsonaro, leader della destra brasiliana e presidente del Paese dal 2019 al 2022, era stato ricoverato il 24 dicembre con l'autorizzazione della Corte Suprema, per sottoporsi a un intervento chirurgico volto a correggere due ernie inguinali.

Bolsonaro torna in carcere dopo otto giorni in ospedale e quattro interventi - L'ex presidente, operato per un'ernia, soffre ancora di singhiozzo persistente ... ansa.it

Brasile, Bolsonaro resta in carcere: Corte Suprema nega i domiciliari - Bolsonaro, 70 anni, è ricoverato in ospedale da più di una settimana dopo essere stato operato per un'ernia inguinale e poi sottoposto a una procedura per curare ricorrenti attacchi di singhiozzo ... tg24.sky.it

Brasile, Bolsonaro ha lasciato il carcere: l'ex presidente, condannato a 27 anni per tentato golpe, è stato trasferito in ospedale - facebook.com facebook

