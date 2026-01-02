Bolsonaro torna in carcere Corte suprema nega i domiciliari

Il 2 gennaio, Jair Bolsonaro, ex presidente del Brasile, è stato dimesso dall’ospedale dopo alcuni giorni di osservazione e tre interventi chirurgici. La Corte suprema ha negato la richiesta di domiciliari. Questa notizia si inserisce nel contesto delle vicende giudiziarie e sanitarie che coinvolgono l’ex leader brasiliano.

Brasilia, 2 gen. (AdnkronosDpaEuropaPress) - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato dimesso dall'ospedale ieri, dopo aver trascorso diversi giorni sotto osservazione a seguito di tre interventi chirurgici. Ha già lasciato il centro medico ed è stato trasferito nuovamente al quartier generale della Polizia federale di Brasilia, per continuare a scontare la condanna a 27 anni di carcere per tentato colpo di Stato, dopo che la Corte suprema, poche ore prima, aveva respinto la sua richiesta di arresti domiciliari. Bolsonaro ha lasciato l'ospedale a bordo di un convoglio di scorta della Polizia Militare e di auto nere senza contrassegni, partito dal garage del complesso intorno alle 18.

Bolsonaro torna in carcere dopo otto giorni in ospedale - L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è tornato al quartier generale della Polizia federale di Brasilia, dove sta scontando una pena detentiva di 27 anni per tentato golpe, dopo aver ricevuto u ... ansa.it

Bolsonaro torna in carcere dopo otto giorni in ospedale e quattro interventi - L'ex presidente, operato per un'ernia, soffre ancora di singhiozzo persistente ... ansa.it

Bolsonaro torna in carcere dopo otto giorni in ospedale e quattro interventi. L'ex presidente, operato per un'ernia, soffre ancora di singhiozzo persistente #ANSA x.com

Brasile, Bolsonaro ha lasciato il carcere: l'ex presidente, condannato a 27 anni per tentato golpe, è stato trasferito in ospedale - facebook.com facebook

