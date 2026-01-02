Bolsonaro dimesso dall’ospedale dopo 3 interventi | la Corte Suprema nega i domiciliari e lo rimanda in carcere
Dopo aver subito tre interventi chirurgici, l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato dimesso dall’ospedale. La Corte Suprema ha respinto la richiesta di domiciliari, confermando il suo ritorno in carcere. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario ancora in evoluzione, mentre Bolsonaro prosegue il percorso di recupero.
L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato dimesso dall’ospedale ieri, dopo aver trascorso diversi giorni sotto osservazione a seguito di tre interventi chirurgici. Ha già lasciato il centro medico ed è stato trasferito nuovamente al quartier generale della Polizia federale di Brasilia. Lì continuerà a scontare la condanna a 27 anni di carcere per tentato colpo di Stato, dopo che la Corte suprema, poche ore prima, ha respinto la sua richiesta di arresti domiciliari. Bolsonaro dimesso dall’ospedale, torna in carcere. Bolsonaro ha lasciato l’ospedale a bordo di un convoglio di scorta della Polizia Militare e di auto nere senza contrassegni, partito dal garage del complesso intorno alle 18. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
