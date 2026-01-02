Bologna due arresti per rapina in tabaccheria | le immagini di videosorveglianza

La Polizia di Stato di Bologna ha arrestato due persone sospettate di aver compiuto una rapina in una tabaccheria il 13 novembre. Le indagini, supportate dalle immagini di videosorveglianza, hanno portato all’identificazione e al fermo dei sospetti. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità nel territorio, garantendo maggiore sicurezza per la comunità.

La polizia di Stato di Bologna ha arrestato due persone presunte responsabili di una rapina avvenuta in una tabaccheria lo scorso 13 novembre. I due, un 22enne e un 21enne, sono stati identificati dopo le indagini e sono stati sottoposti a perquisizione. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato gli indumenti indossati durante la rapina. Nel corso delle operazioni il 21enne ha spintonato gli agenti al fine di evitare il sequestro degli indumenti e l’accompagnamento in Questura per il fotosegnalamento. Durante la colluttazione l’indagato ha morso ad un dito uno dei poliziotti causando lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

