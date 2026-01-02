Blues e solidarietà torna il concerto di beneficenza in memoria di Antonio D’Adamo
Il 2026 inizia con un evento dedicato alla musica e alla solidarietà. Alla Sala Estense si svolgerà la 17ª edizione di ‘Play Mr.,’ un concerto di beneficenza in memoria di Antonio D’Adamo. L’appuntamento, che unisce il ritmo del blues a un gesto di solidarietà, rappresenta un momento importante per la comunità e per mantenere vivo il ricordo di una figura cara.
Il 2026 si apre in blues, tra ricordi e solidarietà. È ormai tutto pronto, alla Sala Estense, per la 17esima edizione di ‘Play Mr. D’Adamo', il concerto in memoria dell'armonicista Antonio D'Adamo - scomparso in modo prematuro nel 2005 a causa di una malattia - che tradizionalmente si tiene nei. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
