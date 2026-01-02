Bloccano la strada per sparare i botti e picchiano passante uno è armato | il video folle a Qualiano

Nella notte di Capodanno a Qualiano, quattro persone hanno bloccato il corso Campano, sparando botti e aggredendo un passante. Uno dei protagonisti era armato di pistola. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità, evidenziando comportamenti violenti durante le festività. La vicenda è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno indagando sugli eventi e sugli eventuali responsabili.

Scene folli nella notte di Capodanno a Qualiano (Napoli): in quattro, uno dei quali armato di pistola, hanno bloccato il corso Campano per sparare i botti e hanno aggredito un passante. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Passante ferma uno degli attentatori - Video Leggi anche: Sparatoria a Bondi Beach, un passante eroe disarma uno dei presunti attentatori IL VIDEO Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Perde tre dita per un petardo, 24enne torna a sparare e nell'esplosione si ferisce ad un occhio. Follia a Qualiano, sparano petardi in strada e aggrediscono un automobilista - La notte di Capodanno a Qualiano un gruppo di giovani blocca la strada per sparare alcuni petardi. internapoli.it

Qualiano, strada bloccata per i botti di Capodanno: prima la rissa pistole in pugno poi tentato investimento - A Qualiano, Capodanno turbolento con giovani che bloccano una strada per esplodere petardi illegali e mostrano armi da fuoco. cronachedellacampania.it

In Brianza Capodanno senza botti: dove sono vietati e che cosa rischia chi li spara - A Monza il divieto è permanente: con il nuovo regolamento di polizia urbana del 2019 è vietato sparare botti ... monzatoday.it

Massimiliano Raso. Pacific · Flow. In tram a Iai in strada. Le auto si bloccano e non passano. Full immersion nella cultura romena, nella vita di tutti i giorni. Viva la pace, viva l'arte, viva l'amore #viaggidellacultura #iasi #romania #italia - facebook.com facebook

L'overtourism blocca Prato Nevoso: chiusa la strada che porta alle piste da sci x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.