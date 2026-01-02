Blitz degli hacker in Asl 3 bloccata la banca dati degli esami diagnostici Ma abbiamo le copie
Un attacco informatico ha colpito l'ASL 3, bloccando temporaneamente la banca dati degli esami diagnostici. La sicurezza dei dati sensibili dei pazienti è stata compromessa, ma sono state già effettuate copie di backup. Liguria Digitale e la polizia postale stanno collaborando per valutare l’incidente e tutelare la privacy degli utenti coinvolti.
Dati sensibili dei pazienti nel mirino dei pirati informatici. Liguria Digitale e polizia postale al lavoro per sventare il colpo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
