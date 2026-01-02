Blackout elettrico Palau come Nazareth | al freddo e al gelo

Il blackout elettrico a Palau, verificatosi il 2 gennaio 2026, ha causato disagi significativi alla comunità. Le festività, di norma un periodo di relax e aggregazione, sono state segnate da freddo e difficoltà nel mantenere le normali attività quotidiane. La situazione evidenzia l’importanza di interventi tempestivi e strategie di gestione per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini in circostanze di emergenza.

Palau, 2 gennaio 2026 – Le festività, che dovrebbero essere un tempo di tregua e calore, a Palau hanno assunto contorni ben diversi. Le temperature rigide, si sono sommate a una interruzione della corrente elettrica che procede a singhiozzo. Ore senza luce, poi brevi ritorni dell'energia, seguiti da nuovi blackout: una condizione che rende impossibile organizzare la vita quotidiana e affrontare il freddo con un minimo di serenità. Il problema non è solo il disagio momentaneo, ma una sensazione crescente di precarietà che si riflette nelle case e nelle strade del paese. I più fragili pagano il prezzo più alto.

