Black Friday e promozioni pesano sulla stagione in arrivo Appena un terzo delle famiglie ricorrerà ai saldi

Il Black Friday e le promozioni stagionali influenzeranno il periodo in arrivo, con solo un terzo delle famiglie che prevede di approfittarne. Quest’anno, i saldi inizieranno il 3 gennaio, al primo giorno feriale prima dell’Epifania, secondo le indicazioni delle Regioni approvate nel 2011. Questa data stabile consente ai consumatori di programmare gli acquisti di fine stagione in modo più consapevole e razionale.

