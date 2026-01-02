Bimbo di tre anni muore intossicato dal monossido di carbonio aperta inchiesta per omicidio | indagato lo zio

Da fanpage.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di tre anni è deceduto nel Bresciano a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio, legata a un guasto della stufa. È stata aperta un'inchiesta per omicidio e lo zio del bambino è stato iscritto nel registro degli indagati. L’autorità giudiziaria sta valutando le circostanze dell’accaduto per chiarire eventuali responsabilità.

Un bimbo di tre anni è morto nel Bresciano per un'intossicazione da monossido di carbonio causata dal guasto di una stufa. Il piccolo era a casa dello zio, indagato per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Bimbo di tre anni muore intossicato dal monossido: aperta un’inchiesta, indagato lo zio

Leggi anche: La stufa va in tilt, bimbo di 3 anni muore intossicato dal monossido di carbonio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dramma a Calvagese, bambino di tre anni muore intossicato dal monossido; Tragedia in provincia di Brescia, muore a 3 anni intossicato dal monossido; Bimbo morto per monossido a Brescia, indagato lo zio; Monossido di carbonio killer, bimbo di tre anni muore nel Bresciano: gravi la mamma e il fratello.

bimbo tre anni muoreBimbo di tre anni muore intossicato dal monossido di carbonio, aperta inchiesta per omicidio: indagato lo zio - Un bimbo di tre anni è morto nel Bresciano per un'intossicazione da monossido di carbonio causata dal guasto di una stufa ... fanpage.it

bimbo tre anni muoreTragedia nel Bresciano: bimbo di tre anni muore per intossicazione da monossido, casa sotto sequestro - L'incidente si è verificato in un'abitazione nella frazione di Calzago, nel comune di Calvagese della Riviera, una località in provincia di Brescia ... fanpage.it

bimbo tre anni muoreBimbo di tre anni muore intossicato dal monossido: aperta un’inchiesta, indagato lo zio - La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati lo zio proprietario dell’abitazione ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.