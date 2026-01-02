Bimbo di tre anni muore intossicato dal monossido di carbonio aperta inchiesta per omicidio | indagato lo zio

Un bambino di tre anni è deceduto nel Bresciano a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio, legata a un guasto della stufa. È stata aperta un'inchiesta per omicidio e lo zio del bambino è stato iscritto nel registro degli indagati. L’autorità giudiziaria sta valutando le circostanze dell’accaduto per chiarire eventuali responsabilità.

Un bimbo di tre anni è morto nel Bresciano per un'intossicazione da monossido di carbonio causata dal guasto di una stufa. Il piccolo era a casa dello zio, indagato per omicidio colposo.

