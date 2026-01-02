Bimba sta per soffocare con caramella al cinema lei interviene e la salva | 3 anni fa avevano salvato anche me

Durante un film, una bambina rischiava di soffocare con una caramella. Grazie al tempestivo intervento di un’utente, è stata salvata. Ricordiamo l’importanza di conoscere correttamente la manovra di Heimlich, che può fare la differenza in situazioni di emergenza. Invitiamo tutti a seguire un corso di pronto intervento: una competenza fondamentale che può salvare una vita, come dimostrato da questa vicenda.

"Mi appello a chiunque. Seguite il corso. Imparate correttamente la manovra di Heimlich. Può salvare una vita. A me l'ha salvata e anche alla piccola bimba" ha dichiarato la donna che si era allontanata dopo aver salvato la bimba a Foggia ed è stata rintracciata dai genitori per ringraziarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

