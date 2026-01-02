Bimba di 4 anni rischia di soffocare con una caramella salvata da una donna sconosciuta | Aiutateci a trovarla

Una bambina di 4 anni ha rischiato di soffocare con una caramella ed è stata salvata da una donna sconosciuta che le ha praticato la manovra di Heimlich. L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi. La vicenda ha suscitato interesse e solidarietà: aiutateci a rintracciare questa donna, il suo gesto ha fatto la differenza.

Bimba di 4 anni rischia di soffocare con una caramella, salvata da una donna misteriosa che le pratica la manovra per la disostruzione delle vie respiratorie (la cosiddetta ‘Manovra di Heimlich’). È successo alcuni giorni fa, in una delle sale de ‘La Città del Cinema’, il multiplex di Foggia. È. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Bimba di 4 anni rischia di soffocare con una caramella, salvata da una donna sconosciuta: "Aiutateci a trovarla" Leggi anche: Salva una bimba di 2 anni che rischia di soffocare guidata al telefono da infermiere del 118 di Parma Leggi anche: Roma, bimba di 14 mesi rischia di soffocare: salvata da due agenti, il post di Giorgia Meloni Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Tragedia in piscina, il bimbo di 4 anni finito sott’acqua non ce l’ha fatta | Val Venosta | 23 dicembre 2025; Morto il bimbo di 4 anni caduto nella piscina comunale a Curon: indagate la madre e la zia; Seggiolini auto: guida alla normativa; Bimbo di 7 anni rischia di soffocare durante il pranzo di Natale al ristorante, medico interviene e gli salva la vita. Foggia, bimba rischia di soffocare alla Città del Cinema: salvata da una donna rimasta anonima. Genitori: “Vogliamo ringraziarla” - Foggia, bimba di 4 anni rischia di soffocare alla Città del Cinema: salvata da una donna rimasta anonima. statoquotidiano.it

