Bilancio di previsione | Nessun aumento E si punta alla manutenzione di scuole e strade

Il bilancio di previsione 2026-2028 approvato dal Consiglio comunale di Copparo si caratterizza per la conferma della stabilità finanziaria, senza prevedere aumenti di tariffe o imposte. L’attenzione è rivolta alla manutenzione di scuole e strade, mantenendo una gestione coerente con gli anni precedenti. Questa scelta mira a garantire la continuità delle politiche amministrative, assicurando servizi essenziali e sostenibilità nel medio periodo.

È un bilancio di previsione 2026-2028 "in continuità con la linea amministrativa seguita dalla Giunta negli anni precedenti" quello approvato nella seduta del Consiglio comunale di Copparo. Innanzitutto, come illustrato dall'assessore al Bilancio Simone Grandi, non sono previsti aumenti della.

