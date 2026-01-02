Bilancio comunale | scambio di accuse in consiglio

Durante l'ultimo consiglio comunale del 2025 a Capannoli, si sono susseguite discussioni tra le parti, con scambi di accuse riguardo alla gestione del bilancio comunale. Il sindaco ha assicurato che tutti i servizi destinati ai cittadini vengono garantiti senza aumenti di costi o tributi. La vicenda evidenzia le tensioni politiche in atto e l'importanza di una gestione trasparente delle risorse pubbliche.

E' battaglia politica nell'ultimo consiglio comunale del 2025 di Capannoli. "Tutti i servizi rivolti alla cittadinanza sono garantiti, senza incremento di costi né di tributi". Con questo annuncio l'amministrazione le principali linee del bilancio 2026-2028, il Dup ed i documenti collegati. Nessun aumento della pressione fiscale: confermata la soglia di esenzione dell'addizionale Irpef, nessun aumento dei tributi e dei costi dei servizi a domanda individuale. "Sono previste risorse per la prosecuzione degli interventi nel settore sociale e scolastico. – prosegue l'amministrazione – Interventi rivolti ai piu piccoli ed ai giovani, senza dimenticare la grande età, risorsa fondamentale per le nostre comunità.

